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5koleso.ru

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Прибыль зашкаливает: сколько китайцы зарабатывают на своих новинках

Прибыль зашкаливает: сколько китайцы зарабатывают на своих новинках

Флагманский гибридный кроссовер Aito Seres M9, который признан самым безопасным автомобилем по версии C-NCAP за всю историю проведения организацией краш-тестов, официально начнут продавать в России уже в начале следующего года, и новинка, очевидно, окажется самой дорогой моделью бренда.

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