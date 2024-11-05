Прибыль зашкаливает: сколько китайцы зарабатывают на своих новинках

Флагманский гибридный кроссовер Aito Seres M9, который признан самым безопасным автомобилем по версии C-NCAP за всю историю проведения организацией краш-тестов, официально начнут продавать в России уже в начале следующего года, и новинка, очевидно, окажется самой дорогой моделью бренда.