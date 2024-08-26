26.08.24== Науман Садык: Спецслужбы США убедили Шольца, что всю грязную работу по «Северным потокам» выполнят их диверсанты

Германия была в курсе, что «трубе» скоро придет конец 14 августа немецкая общественная телекомпания ARD, ежедневная газета Sueddeutsche Zeitung и еженедельник Die Zeit в совместном отчете заявили, что федеральные прокуроры получили в июне ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который, по имеющимся данным, до недавнего времени проживал в Польше.