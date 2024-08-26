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Германия была в курсе, что «трубе» скоро придет конец 14 августа немецкая общественная телекомпания ARD, ежедневная газета Sueddeutsche Zeitung и еженедельник Die Zeit в совместном отчете заявили, что федеральные прокуроры получили в июне ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который, по имеющимся данным, до недавнего времени проживал в Польше.

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