Полковник высказался о тактике российский военных под Работино

Военный эксперт Кнутов допустил переход ВС РФ к активной обороне под Работино Российские военные могут в ближайшее время перейти к активной обороне на ореховском направлении под Работино, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.