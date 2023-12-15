Полковник высказался о тактике российский военных под Работино

Военный эксперт Кнутов допустил переход ВС РФ к активной обороне под Работино Российские военные могут в ближайшее время перейти к активной обороне на ореховском направлении под Работино, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
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