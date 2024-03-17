Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Пересмотр договоров как всегда спустят на тормозах.Россия проведет р...
  • Гоша Веверсис
    не классы а школыУчитель-мигрант в...
  • Владислав Петряев
    Оказывается, не только Нигер принес счастье сегодняшнего дня, но и наша, родненькая Одесса!!! Уверен, скоро и она гер...Атака по сборищу ...

Проголосовал ещё в пятницу

Вопрос "за кого?" - абсурден. Вопрос "почему?" - столь же абсурден.Моё негативное отношение к выборам как таковым (и вообще к любым демократическим институтам) не претерпело изменений, однако голосовать надо, именно сейчас - надо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх