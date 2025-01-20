Разливы нефти ухудшают плодородие почв Сибири

Российские ученые оценили влияние нефтяного загрязнения на почву в средней тайге Западной Сибири. Присутствие нефтепродуктов снижает способность почвы удерживать воду и питательные вещества и приводит к серьезным изменениям рН почвы.
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