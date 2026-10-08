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Царьград

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Посольство России осудило новые санкции Великобритании

Посольство России осудило новые санкции Великобритании

Посольство России в Лондоне выступило с критикой новых антироссийских санкций Великобритании. Дипломаты считают, что Британия пытается изолировать страны Глобального Юга от российских ресурсов, в то время как президент Владимир Путин призывает к мирным отношениям.

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