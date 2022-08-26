Целый город остался без воды в Волгоградской области

Как сообщают в соцсетях жители города, воду отключили вечером 25 августа. По данным администрации Михайловки, буквально только что закончились ремонтные работы на канализационном коллекторе, из-за аварии на котором населенный пункт остался без воды.
Как сообщают в соцсетях жители города, воду отключили вечером 25 августа. По данным администрации Михайловки, буквально только что закончились ремонтные работы на канализационном коллекторе, из-за аварии на котором населенный пункт остался без воды.
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