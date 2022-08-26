novostivolgograda

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Охмакевич Завьялова
    Денежный штраф с родителей? И что, после этого дети-подонки перестанут быть подонками? Отправить всех малолетних нелю...Комиссия ПДН выне...
  • Михаил Васильев
    Так и пишите, что потребовал их провести в Волгоградской области!Бочаров потребова...
  • Владимир Погодин
    Опохмелись...!!! Вот и причина!Мужчина поссорилс...

Целый город остался без воды в Волгоградской области

Целый город остался без воды в Волгоградской области

Как сообщают в соцсетях жители города, воду отключили вечером 25 августа. По данным администрации Михайловки, буквально только что закончились ремонтные работы на канализационном коллекторе, из-за аварии на котором населенный пункт остался без воды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх