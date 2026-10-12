Отец и дочь получили 25 лет колонии на двоих за госизмену

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Южный окружной военный суд приговорил россиянина Дмитрия Мишанина и его дочь Ольгу к 18 и семи годам лишения свободы соответственно по делам о государственной измене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
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