Отец и дочь получили 25 лет колонии на двоих за госизмену

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Южный окружной военный суд приговорил россиянина Дмитрия Мишанина и его дочь Ольгу к 18 и семи годам лишения свободы соответственно по делам о государственной измене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.