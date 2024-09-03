Специалист Кунафин: летучие мыши могут зимовать на балконе квартиры

Летучие мыши могут обосноваться на балконах и лоджиях россиян, чтобы перезимовать там. Об этом "Москве 24" рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.