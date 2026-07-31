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Контрафронт

2 подписчика

Чили: По меньшей мере один прохожий был убит в районе Альпатакаль коммуны Серро-Навиа столичного...

Чили: По меньшей мере один прохожий был убит в районе Альпатакаль коммуны Серро-Навиа столичного региона Сантьяго в ночные часы по местному времени в результате перестрелки между двумя неизвестными вооруженными людьми.

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