Чили: По меньшей мере один прохожий был убит в районе Альпатакаль коммуны Серро-Навиа столичного региона Сантьяго в ночные часы по местному времени в результате перестрелки между двумя неизвестными вооруженными людьми.
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