Миллионер из США пытается вернуть молодость странными методами: переливает себе кровь сына и вводит жир молодого донора в лицо Елена ГалицкаяБрайан Джонсон, миллионер из Кремниевой долины, решил воплотить свою заветную мечту о вечной молодости, и для этого он готов на самые необычные эксперименты.
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