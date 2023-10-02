Миллионер из США пытается вернуть молодость странными методами: переливает себе кровь сына и вводит жир молодого донора в лицо Елена ГалицкаяБрайан Джонсон, миллионер из Кремниевой долины, решил воплотить свою заветную мечту о вечной молодости, и для этого он готов на самые необычные эксперименты.