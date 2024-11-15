Пять сверхвысоких небоскребов, которые построят в ближайшее десятилетие

Концепт небоскреба Бурдж Мубарак аль-Кабир / © CivicArts / Eric R. Kuhne and Associates О намерении построить самое высокое здание в мире заявили в Кувейте, где планируется возвести небоскреб «Бурдж Мубарак аль-Кабир» высотой 1001 метр.
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