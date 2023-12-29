Xbox выпустила видео с лучшими моментами 2023 года Xbox выпустила видеообзор лучш...

Xbox выпустила видео с лучшими моментами 2023 годаXbox выпустила видеообзор лучших моментов 2023 года, демонстрирующий бурную деятельность бренда, включая запуск новых игр, приобретения на миллиарды долларов и отличные мероприятия.
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