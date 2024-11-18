Команда КВН от «ОзенМунайГаз» заняла 2 место

Команда компании «ОзенМунайГаз» заняла 2-е место в финальном соревновании «Национальной лиги», организованном «Казахстанским Союзом КВН», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.
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