Самые длинные и большие дамбы в мире

Страны строят плотины по разным причинам. Одни предназначены для хранения воды, другие для производства электричества, в третьих размещаются промышленные заводы, которые используют воду для запуска своих механизмов.
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