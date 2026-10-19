В Новосибирске супруги-пенсионеры предстанут перед судом по обвинению в убийстве сына, которого они задушили 7 июня 2026 года после того, как пьяный мужчина ударил 69-летнюю мать во время ссоры из-за наследства.
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