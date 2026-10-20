В Кстовском районе временно ограничат движение автомобилей в районе поселка Ждановский. Речь идет об участке от подъезда к поселению до Восточного подъезда к Нижнему Новгороду, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.