Новая Зеландия вводит чартерные школы, чтобы повысить успеваемость

Чартерные школы в ответ на плохие успеваемость и посещаемость школ собирается ввести правительство Новой Зеландии, соответствующий законопроект внесен в парламент, заявил замминистра образования Дэвид Сеймур, 27 июня сообщила пресс-служба правительства Новой Зеландии.
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