НА ПУТИ В ВАЛЬХАЛЛУ. Полная история 5-й дивизии СС ВИКИНГ (2021)

Мало кто знает, что эта дивизия целенаправленно создавалась для войны с СССР. Весной 1940 года в Германии появились два новых полка СС: "Нордланд" из норвежских, шведских и датских добровольцев и полк СС "Вестланд" из голландцев и бельгийцев.