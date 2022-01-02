Berg PRESS

421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гришин
    Нынешняя власть изживает сама себя и ищет причины во вне.Захарова обвинила...
  • Сергей Гришин
    Это Госдеп профинансировать уменьшение зп у младшего медперсонала?!!! Или оплатил солярки тракторов, которые топчут п...Захарова обвинила...
  • Сергей Росси
    Видно будет... История делается сейчасDie Welt (Грузия)...

НА ПУТИ В ВАЛЬХАЛЛУ. Полная история 5-й дивизии СС ВИКИНГ (2021)

НА ПУТИ В ВАЛЬХАЛЛУ. Полная история 5-й дивизии СС ВИКИНГ (2021)

Мало кто знает, что эта дивизия целенаправленно создавалась для войны с СССР. Весной 1940 года в Германии появились два новых полка СС: "Нордланд" из норвежских, шведских и датских добровольцев и полк СС "Вестланд" из голландцев и бельгийцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх