Показываем те случаи, когда эксперименты королевских особ с внешностью прошли на «ура».

Принц Гарри, король Филипп VI, принц УильямСегодня трудно представить, что отращивание бороды будет подчиняться каким-то правилам этикета.
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