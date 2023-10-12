"Ведомости": Wildberries ввел комиссию 3% за оплату картами Visa и Mastercard

Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на директора по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрия Колесникова.
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