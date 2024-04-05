Более 168 млн рублей получили нижегородские компании в виде льготных займов от «ГосМФО» с начала 2024 года

65 льготных займов выдала нижегородским предпринимателям подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») в первом квартале 2024 года.
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