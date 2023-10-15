Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года Юлия СоколоваНа Южно-Донецком направлении, в районе Приютного, военные подразделения ЮВО продемонстрировали мощь и решимость в боевых действиях против ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года
- Чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР
- «Охотники за дронами»: Российская ПВО пресекла попытку киевского «воздушного террора», Обновленная карта военной операции на Украине 10 октября 2023 года
Свежие комментарии