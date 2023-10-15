НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

108 подписчиков

Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года

Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года

Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года Юлия СоколоваНа Южно-Донецком направлении, в районе Приютного, военные подразделения ЮВО продемонстрировали мощь и решимость в боевых действиях против ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх