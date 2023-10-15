Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года Юлия СоколоваНа Южно-Донецком направлении, в районе Приютного, военные подразделения ЮВО продемонстрировали мощь и решимость в боевых действиях против ВСУ.