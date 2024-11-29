Останки солдата, погибшего в Крыму в 1942 году, отправятся в Грузию

Фото: поисковый отряд «Ак-Монай»6 декабря 2024 года, в 10:00 утра, у мемориала «Вечный огонь» в Симферополе состоится торжественная церемония передачи останков советского солдата, погибшего в боях за Крым.
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