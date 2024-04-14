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Артета о том, повлияют ли 0:2 от «Виллы» на настрой «Арсенала»: «Если это произойдет из-за одной игры, мы недостаточно хороши для победы. Главное – продолжать верить»

В матче 33-го тура АПЛ «канониры» уступили «Астон Вилле» (0:2) и опустились на 2-е место в турнирной таблице, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка.

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