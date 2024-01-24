Президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации», совершил роковую ошибку и лишь усугубил напряженность между странами.
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