Zero Hedge
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Zero Hedge

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"The Magic Deportation Bus": US Prepares For Largest-Ever Mass Visa Revocation In History

"The Magic Deportation Bus": US Prepares For Largest-Ever Mass Visa Revocation In History Shortly after AP News reported Monday evening that the Trump administration was preparing the largest mass visa revocation in US history, targeting up to 200,000 foreigners, the White House posted a meme on X spoofing the animated series The Magic School Bus and renaming Ms.

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