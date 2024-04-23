Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что несколько украинских подразделений отказываются подчиняться главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Александру Сырскому и не хотят воевать.
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