Воробьев: большинство иностранных компаний продолжают работать в Подмосковье

Из всех иностранных компаний, работающих в Московской области, свою деятельность приостановили только девять, а покинули рынок не больше пяти, остальные продолжают работать, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор региона Андрей Воробьев.
Из всех иностранных компаний, работающих в Московской области, свою деятельность приостановили только девять, а покинули рынок не больше пяти, остальные продолжают работать, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор региона Андрей Воробьев.
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