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Путин заявил, что доходы граждан России растут темпами выше инфляции

Путин заявил, что доходы граждан России растут темпами выше инфляции

Доходы российских граждан увеличиваются быстрее, чем в стране растет инфляция. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Елена
НЕ ВЕРЮ!!!! почему-то пенсия у меня что в феврале, что в октябре одна и та же.  Если и увеличивают, то только тем, кому уже за 80. Тарифы не увеличились, но ценники все активно поползли вверх.   Например, яйца в начале прошлого месяца  стоили 100 рублей за десяток. А на днях покупали - уже 128 рублей. Итак позволяем себе съедать по одному яичку в день на двоих.
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