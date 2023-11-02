Доходы российских граждан увеличиваются быстрее, чем в стране растет инфляция. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Путин заявил, что доходы граждан России растут темпами выше инфляции
Комментарии
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Елена
НЕ ВЕРЮ!!!! почему-то пенсия у меня что в феврале, что в октябре одна и та же. Если и увеличивают, то только тем, кому уже за 80. Тарифы не увеличились, но ценники все активно поползли вверх. Например, яйца в начале прошлого месяца стоили 100 рублей за десяток. А на днях покупали - уже 128 рублей. Итак позволяем себе съедать по одному яичку в день на двоих.
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