Путин заявил, что доходы граждан России растут темпами выше инфляции

Елена

НЕ ВЕРЮ!!!! почему-то пенсия у меня что в феврале, что в октябре одна и та же. Если и увеличивают, то только тем, кому уже за 80. Тарифы не увеличились, но ценники все активно поползли вверх. Например, яйца в начале прошлого месяца стоили 100 рублей за десяток. А на днях покупали - уже 128 рублей. Итак позволяем себе съедать по одному яичку в день на двоих.