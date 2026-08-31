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Британские СМИ опубликовали карты военных баз после предупреждения Захаровой

Британские СМИ опубликовали карты военных баз после предупреждения Захаровой

Британские СМИ опубликовали карты военных баз после предупреждения Захаровой Юлия ЧелкановаЛондон, 28 августа 2026 года.

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