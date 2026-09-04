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Количество посещений Kalshi в США выросло на 1500%

Количество посещений Kalshi в США выросло на 1500%

Платформа рынков прогнозов Kalshi за последний год зафиксировала резкий рост трафика на свой веб-сайт в США, что подчеркивает ее стремительный рост на фоне пристального внимания регуляторов.

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