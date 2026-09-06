Ипотечный брокер Ракута: новый жилищный вклад должен быть выгоден россиянам

Новые жилищные вклады, которые россияне смогут открывать с 2027 года, будут иметь смысл, если будут обладать дополнительными преимуществами перед обычными депозитами, заявил в интервью «360» ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.