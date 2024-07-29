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Дожди и грозы ожидаются в Башкирии до конца июля

Дожди и грозы ожидаются в Башкирии до конца июля

Жители Башкирии готовятся к непогоде – в ближайшие дни над республикой установится дождливый климат. По данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 29 июля, местами пройдут кратковременные дожди, а возможно, и грозы.

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