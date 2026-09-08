СК будет ходатайствовать об аресте задержанного гражданина Молдавии Николае Кочу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ будет ходатайствовать перед судом об аресте гражданина Молдавии Николае Кочу, задержанного в Астраханской области по подозрению в покушении на высокопоставленного военнослужащего в Энгельсском районе Саратовской области.