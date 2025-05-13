Калужский «Первый завод» взыскивает с «Торговой площадки» 201 млн рублей

В пояснениях суда указано, что ООО «Торговая площадка» прекратило деятельность в качестве юридического лица, в связи с его ликвидациейВ Калужской области ООО «Первый завод» подал иск в Арбитражный суд о взыскании с компании «Торговая площадка» 201 млн рублей.