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Калужские новости

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Калужский «Первый завод» взыскивает с «Торговой площадки» 201 млн рублей

Калужский «Первый завод» взыскивает с «Торговой площадки» 201 млн рублей

В пояснениях суда указано, что ООО «Торговая площадка» прекратило деятельность в качестве юридического лица, в связи с его ликвидациейВ Калужской области ООО «Первый завод» подал иск в Арбитражный суд о взыскании с компании «Торговая площадка» 201 млн рублей.

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