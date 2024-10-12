КГИОП не признал бани Недлер памятником архитектуры

Здание 1902 года постройки просили сохранить градозащитники Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга не стал включать в список объектов культурного наследия здание «Торговые бани братьев Н.
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