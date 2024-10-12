НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Попробуйте и Польши не станет!!!В Польше заявили,...
  • Гарий Щерба
    Очередное  ХОРОХОРСТВО  ПШЕЦКИХ  НЕДОНОСКОВ ...  ДУША  в  ПЯТКИ  УХОДИТ  от  РОССИЙСТХ УДАРОВ  по Окраине и  НИ ОДНОЙ...В Польше заявили,...
  • са 1
    Глупость, гонор и болтливость уже четырежды приводили это население к разделу между соседями. Очевидно, надо обладать...В Польше заявили,...

КГИОП не признал бани Недлер памятником архитектуры

КГИОП не признал бани Недлер памятником архитектуры

Здание 1902 года постройки просили сохранить градозащитники Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга не стал включать в список объектов культурного наследия здание «Торговые бани братьев Н.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх