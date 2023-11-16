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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия и КНДР подписали план спортивных обменов на 2024-2026 годы

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), это произошло на встрече министров спорта Олега Матыцина и Ким Иль Гука в Пхеньяне.

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