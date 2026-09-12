Россияне выбрали любимых героев: Холмс, Скарлетт и Гермиона

В 2026 году исследование показало, что русские разных поколений выбрали в качестве примеров для подражания культурных героев: зумеры предпочли Шерлока и Гермиону, миллениалы — Джейн Эйр и Китнисс, поколение X — Пуаро и Марпл, а бумеры — Татьяну Ларину.