Россияне выбрали любимых героев: Холмс, Скарлетт и Гермиона

В 2026 году исследование показало, что русские разных поколений выбрали в качестве примеров для подражания культурных героев: зумеры предпочли Шерлока и Гермиону, миллениалы — Джейн Эйр и Китнисс, поколение X — Пуаро и Марпл, а бумеры — Татьяну Ларину.
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