РФ - территория охоты для мигрантов Средней Азии

"ПРОДАЮТ РОДИНУ И ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ": РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ ВСКРЫЛИ ПРАВДУ Правоохранительные органы российских регионов начали сообщать о рейдах в отношении нелегалов, после которых уже получивших гражданство России бывших мигрантов везут в военкоматы для постановки на воинский учёт.
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