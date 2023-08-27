РФ - территория охоты для мигрантов Средней Азии

"ПРОДАЮТ РОДИНУ И ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ": РЕЙДЫ ПРОТИВ НЕЛЕГАЛОВ ВСКРЫЛИ ПРАВДУ Правоохранительные органы российских регионов начали сообщать о рейдах в отношении нелегалов, после которых уже получивших гражданство России бывших мигрантов везут в военкоматы для постановки на воинский учёт.