Пути развития БПЛА «Герань-2» «Герань-2» над Украиной. Фото AFPОдной из главных новинок текущей Спецоперации по защите Донбасса стали ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2».
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Пути развития БПЛА «Герань-2» «Герань-2» над Украиной. Фото AFPОдной из главных новинок текущей Спецоперации по защите Донбасса стали ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2».
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