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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри о дуэте с Леброном в сборной США: «Мы заставляем соперников определяться, провоцируя проблемы и неразбериху»

«Мы разыгрываем обычную комбинацию. Я неплохо ставлю заслоны. Мы используем это и в «Голден Стэйт», когда кто-то другой владеет мячом.

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