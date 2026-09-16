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5koleso.ru

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В России назвали лучшие кроссоверы, внедорожники и пикапы

В этом году жюри премии «Внедорожник года», состоявшее из экспертов и более чем 100 тысяч участников народного голосования (Большое жюри), определило лучшие автомобили в десяти категориях.

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