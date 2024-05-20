Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Рожа бандеровская!!!!Задержанный евпат...
  • Татьяна Кибишева
    На хер они нужны со своими извинениями в которые никто не верит??? Сидеть, тварям, всей семьей, чтобы знали, что за к...Задержанный евпат...
  • Алатырка
    Посмотрите сколько ненависти у него в глазах! Какое простите! Сидеть - и лучше с принудительными работами.Задержанный евпат...

В Евпатории задержана семейная пара за поддержку нацизма

В Евпатории задержана семейная пара за поддержку нацизма

Задержана семья Авдеевых из города Евпатории за оскорбление страны и Президента. Фото: Крымский СМЕРШ/TelegramПо данным «Крымского СМЕРШа», Елена и Александр Авдеевы терроризировали соседей на улице Пролетарской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина 123
Выглядят как пара шизофреников в стадии ремиссии.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх