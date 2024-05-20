В Евпатории задержана семейная пара за поддержку нацизма

Задержана семья Авдеевых из города Евпатории за оскорбление страны и Президента. Фото: Крымский СМЕРШ/TelegramПо данным «Крымского СМЕРШа», Елена и Александр Авдеевы терроризировали соседей на улице Пролетарской.
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