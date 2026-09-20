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Татар-информ

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После обработки 26,5% протоколов единороссы набирают более 57,1% голосов

После обработки 26,5% протоколов единороссы набирают более 57,1% голосов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» После обработки 26,51% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва продолжает лидировать партия «Единая Россия» с 57,11% голосов.

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Новый комментарий от пользователя
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Boris Borisov

Даже если всё население планеты проголосует против ,-то и тогда у единой россии будет 60% голосов !!! Неужели кому-то это было н е п о н я т н о  ???????!!!!!