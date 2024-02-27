Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии проголосовал за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, положив конец более чем 18-месячным задержкам, которые расстроили альянс, стремящийся к расширению в ответ на спецоперацию России на Украине.
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