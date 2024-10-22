"Великое северокорейское нашествие" теперь обещают на самолеты: России не хватает пилотов – Newsweek

Мировые СМИ продолжают сыпать подробностями о великом северокорейском нашествии на Украину. Так Newsweek со ссылкой на источники с южнокорейской стороны сообщает, что в прошлом месяце КНДР якобы отправила во Владивосток группу летчиков для обучения пилотированию русских истребителей.