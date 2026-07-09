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test mazurok

2 подписчика

🗻Трое туристов, включая несовершеннолетнего, заблудились в горах под Судаком Трое туристов, включая ребенка, заблудились и оказались у воды в каменном хаосе возле горы Караул-Оба.

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