🗻Трое туристов, включая несовершеннолетнего, заблудились в горах под Судаком Трое туристов, включая ребенка, заблудились и оказались у воды в каменном хаосе возле горы Караул-Оба.
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🗻Трое туристов, включая несовершеннолетнего, заблудились в горах под Судаком Трое туристов, включая ребенка, заблудились и оказались у воды в каменном хаосе возле горы Караул-Оба.