Глава Пентагона не смог дозвониться до китайского коллеги после инцидента с аэростатом

Глава Пентагона Ллойд Остин после того, как США сбили китайский аэростат в своем воздушном пространстве 4 февраля, предложил провести телефонный разговор министру обороны КНР Вэй Фэнхэ провести телефонный разговор, однако Пекин ответил отказом.