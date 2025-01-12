В ближневосточной стране при взрыве погибли люди

В Йемене при взрыве на станции по продаже бытового газа погибли семь человек В результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене погибли семь человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации провинции.